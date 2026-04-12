DAX23.561 -1,0%Est505.862 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1700 -1,6%Nas22.903 +0,4%Bitcoin60.487 -0,1%Euro1,1684 ±0,0%Öl103,1 +9,3%Gold4.726 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX fällt -- Asiens Börsen uneins -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Neutral ein Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Neutral ein
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Erneute Iran-Eskalation

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS bleiben gefragt - Rheinmetall mit JV für Raketensysteme

13.04.26 10:11 Uhr
Verschärfung von Iran-Konflikt stützt Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS - Rheinmetall startet Raketen-Offensive | finanzen.net

Die erneute Verschärfung des Iran-Konflikts wirkt sich zum Wochenstart am Aktienmarkt aus. Während der Gesamtmarkt leidet, stehen Rüstungsaktien erneut im Fokus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
77,76 EUR 0,66 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
52,11 EUR 0,10 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.480,00 EUR 17,60 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
83,90 EUR 0,80 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Erneute Iran-Eskalation stützt deutsche Rüstungswerte
• Profiteure geopolitischer Spannungen
• Rheinmetall gründet neues JV für Raketensysteme

Das Scheitern der Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran sowie die von US-Präsident Trump angekündigte Blockade der Straße von Hormus geben zum Wochenstart den Ton an den Börsen an. Mit der erneuten Verschärfung des Konflikts geraten auch die Aktien der deutschen Rüstungsunternehmen einmal mehr in den Fokus der Anleger. Doch anders als in früheren Eskalationsphasen reagieren die Kurse der großen deutschen Branchenvertreter diesmal nur moderat. So schlagen sich die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS zwar zeitweise besser als der sehr schwache Gesamtmarkt, eine neue Rally bleibt bei den Titeln jedoch bislang aus.

So gewinnt die Rheinmetall-Aktie am Montag im XETRA-Handel zeitweise 1,87 Prozent auf 1.491,20 Euro, während das Papier von HENSOLDT um 1,28 Prozent auf 77,70 Euro zulegt. Daneben steigen TKMS-Aktien zeitweise um 2,29 Prozent auf 83,70 Euro. Die Papiere von RENK legen via XETRA zeitweise um 0,27 Prozent auf 52,42 Euro zu, halten sich damit besser als der Gesamtmarkt, der spürbar abrutscht.

Markt reagiert selektiv auf geopolitische Eskalation

Historisch zählen Rüstungswerte zu den ersten Profiteuren geopolitischer Spannungen. Steigende Verteidigungsbudgets, Nachbestellungen von Munition und die Erwartung langfristiger Aufrüstungsprogramme wirken regelmäßig als Kurstreiber. Auch diesmal richtet sich der Blick der Investoren schnell auf den Sektor. Dennoch bleibt die Reaktion am Montag vergleichsweise moderat. Bereits in früheren Eskalationsphasen zeigte sich, dass geopolitische Spannungen allein nicht automatisch zu deutlichen Kursgewinnen führen, wenn ein Teil der Erwartungen bereits eingepreist ist.

Hinzu kommt, dass parallel zum Iran-Konflikt auch makroökonomische Faktoren wie steigende Energiepreise und ein schwächerer Gesamtmarkt die Risikobereitschaft dämpfen. In vergleichbaren Situationen reagierten Rüstungsaktien zwar häufig positiv, jedoch keineswegs einheitlich.

Rheinmetall gründet neues Joint Venture für Raketensysteme

Bei Rheinmetall wirkt sich daneben am Montag auch ein neues Joint Venture mit dem europäischen Verteidigungsunternehmen Destinus positiv auf den Aktienkurs aus. So kündigte der Düsseldorfer Rüstungskonzern zum Wochenstart per Pressemitteilung die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens für moderne Raketensysteme an. Das Joint Venture mit dem Namen "Rheinmetall Destinus Strike Systems" soll fortschrittliche Marschflugkörper und ballistische Raketenartillerie entwickeln, produzieren und vermarkten und in der zweiten Jahreshälfte 2026 starten. Rheinmetall wird dabei mit 51 Prozent die Mehrheit halten.

Ziel des neuen Unternehmens sei es, industrielle Serienkapazitäten für moderne präzisionsgelenkte Angriffssysteme aufzubauen und damit auf die stark steigende Nachfrage europäischer Streitkräfte zu reagieren. Rheinmetall-Chef Armin Papperger verwies laut Pressemitteilung in diesem Zusammenhang darauf, dass Europa seine Produktionsbasis für moderne Angriffssysteme deutlich erweitern müsse, um den Anforderungen der NATO-Partner gerecht zu werden. Nach Einschätzung des Managements bewegt sich der kurzfristige adressierbare Markt im Bereich mehrerer hundert Millionen Euro, langfristig sogar im niedrigen Milliardenbereich.

Vor dem Hintergrund der neuen Spannungen im Nahen Osten erhält die Kooperation zusätzliche Bedeutung für den Kapitalmarkt. Gerade Fähigkeiten im Bereich weitreichender Präzisionswirkung gelten als Schlüsselkomponente moderner Abschreckungsstrategien.

Carolin Ludwig, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
07.04.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.04.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.04.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.04.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen