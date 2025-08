Erneuter Auftragsdämpfer in der Industrie in Deutschland

WIESBADEN (dpa-AFX) - Industriebetriebe in Deutschland haben im Juni überraschend einen weiteren Auftragsdämpfer erhalten. Im Monatsvergleich seien die Bestellungen um 1,0 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Ausschlaggebend sei eine schwache Entwicklung bei Großaufträgen gewesen. "Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 0,5 Prozent höher als im Vormonat", heißt es in der Mitteilung.

Wer­bung Wer­bung

Analysten wurden von der Schwäche des Auftragseingangs überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 1,1 Prozent gerechnet, nachdem das Volumen der Bestellungen im Vormonat bereits gesunken war. Allerdings war der Rückgang im Mai mit 0,8 Prozent nicht so stark wie bisher bekannt. Zuvor hatte das Bundesamt noch einen Dämpfer um 1,4 Prozent gemeldet.

Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich zeigte sich eine bessere Entwicklung: In dieser Betrachtung war der Auftragseingang im zweiten Quartal um 3,1 Prozent höher als im Vorquartal./jkr/jha/