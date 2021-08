Erneutes Spitzengespräch von Merkel mit Autobranche

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und weitere Verantwortliche aus Bund und Ländern halten am Mittwoch einen erneuten Gipfel mit der Autobranche ab. Merkel werde am 6. Spitzengespräch der konzertierten Aktion Mobilität in Form einer Videokonferenz teilnehmen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Es handele sich um die Fortsetzung des Dialogs über die Zukunft des Automobilstandorts Deutschland.

Neben Merkel nehmen den Angaben zufolge mehrere Kabinettsmitglieder, Ministerpräsidenten, die Spitzen von Union und SPD sowie Spitzenvertreter der Autohersteller und der Gewerkschaften teil. Es werde um nachhaltige Strategien gehen, die der Bewältigung der tiefgreifenden strukturellen Herausforderungen für den Automobilstandort Deutschland dienten. "Die Stichworte sind Klimawandel, Globalisierung, Digitalisierung und weitere Faktoren", sagte Seibert. Nach der bis zum Mittag dauernden Konferenz sei eine Pressemitteilung geplant.

