Ernexa Therapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Ernexa Therapeutics hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,89 USD gegenüber -3,750 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion Finanzen.net
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