Eros Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Eros Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 CAD. Im Vorjahresviertel waren -0,200 CAD je Aktie erzielt worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,160 CAD gegenüber 0,200 CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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