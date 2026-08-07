Lufthansa-Aktie gibt nach: Sicherheitslandung wegen mysteriösem Geruch an Board
Ein Lufthansa-Flugzeug ist auf dem Weg von Johannesburg nach Frankfurt am Main wegen eines "undefinierbaren Geruchs in der Kabine" in der Republik Kongo zwischengelandet.
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"Alle 363 Passagiere und die Crew sind wohlauf und wurden in Hotels untergebracht", teilte das Unternehmen nach dem Vorfall in der Nacht auf Anfrage mit. Zuvor hatte t-online berichtet.
"Lufthansa wird die Passagiere im Laufe des Tages mit einem Ersatzflugzeug aus Brazzaville abholen und zurück nach Frankfurt fliegen", hieß es. Das Flugzeug, eine Boeing 747-8 werde zunächst in der Republik Kongo bleiben und dort gründlich technisch überprüft werden. "Danach wird es nach Frankfurt überführt", hieß es. Lufthansa bedaure die "außergewöhnliche Situation" für die Gäste. Zu einem möglichen Grund für den Geruch machte das Unternehmen keine Angaben.
Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,66 Prozent auf 8,42 Euro.
/wem/DP/nas
FRANKFURT/BRAZZAVILLE (dpa-AFX)
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