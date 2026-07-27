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Ersatzteile gefragt

SAFRAN-Aktie: Nach gutem Halbjahr Jahresziele angehoben

SAFRAN-Aktie: Nach gutem Halbjahr Jahresziele angehoben

Der Triebswerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer SAFRAN schraubt nach guten Geschäften mit Turbinen und Ersatzteilen seine Erwartungen für 2026 nach oben.

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Der bereinigte operative Gewinn soll nun 6,4 bis 6,5 Milliarden Euro erreichen, wie der Konzern am Dienstag in Paris mitteilte. Das sind am oberen und untereren der Spanne jeweils 300 Millionen mehr als zuvor angekündigt. Grund für den Optimismus sind höhere Auslieferungen der Triebwerke für die Mittelstreckenjets von Boeing und Airbus. Auch von Ersatzteilen und Dienstleistungen verspricht sich SAFRAN-Chef Olivier Andriès mehr Umsatz als bislang.

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Insgesamt soll der Erlös nun im laufenden Jahr um einen mittleren Zehner-Prozentsatz steigen. Bisher hatte Andriès einen niedrigeren bis mittleren Zehner-Prozentsatz angepeilt. Für den freien Barmittelzufluss hat der Manager mit 4,7 bis 4,9 Milliarden Euro ebenfalls etwa 300 Millionen mehr im Auge als zuletzt.

Im ersten Halbjahr steigerte SAFRAN den bereinigten Umsatz um 19 Prozent auf knapp 17,6 Milliarden Euro. So lieferte der Hersteller 1.030 Triebwerke von Typ Leap aus, die sowohl die Boeing 737 Max als auch etwa jeden zweiten Jet aus der Airbus-Modellfamilie A320neo antreiben.

Der bereinigte operative Gewinn wuchs um 29 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, und die bereinigte Marge kletterte auf den Rekordwert von 18,4 Prozent. Damit übertraf der Konzern auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich stieg der Gewinn um gut ein Fünftel auf 1,9 Milliarden Euro.

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/stw/tav/mis

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

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DatumRatingAnalyst
27.07.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
10.07.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
09.07.26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.07.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital