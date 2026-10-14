Erschwerte Bedingungen: BVB jenseits des Polarkreises

14.10.26 05:49 Uhr

BODÖ (dpa-AFX) - Für Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) steht in der Champions League ein unbequemes Auswärtsspiel an. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) muss der Bundesligazweite beim norwegischen Vizemeister FK Bodö/Glimt 80 Kilometer nördlich des Polarkreises antreten. In der norwegischen Kleinstadt liegen die Temperaturen aktuell bereits um den Gefrierpunkt. Gespielt wird zudem auf Kunstrasen, was für die Bundesligaprofis ungewohnt ist.

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Unter den Bedingungen verzichtet Trainer Niko Kovac, der seinen Vertrag gerade bis zum Sommer 2029 verlängert hat, auf Fußball-Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck, der zuletzt zwei Sprunggelenkverletzungen auskuriert hatte.

Dennoch soll für den BVB der zweite Sieg im zweiten Vorrundenspiel her. Doch Dortmund ist gewarnt. In der Vorsaison kamen die Westfalen zuhause nur zu einem 2:2 und Bodö/Glimt ist heimstark. Das bekamen in der vergangenen Saison unter anderem Manchester City, Inter Mailand und Sporting Lissabon zu spüren, die alle in Bodö verloren./lap/DP/men