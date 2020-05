Erst Buschbrände, jetzt Corona: Australien sagt Millionen-Hilfe zu

CANBERRA (dpa-AFX) - Erst wurden sie Opfer der verheerenden Buschbrände, nun kommt noch die Corona-Krise hinzu: Australiens Premierminister Scott Morrison hat den von den monatelangen Bränden am schlimmsten betroffenen ländlichen Ortschaften weitere Millionen-Hilfen zugesagt. Rund 650 Millionen australische Dollar (etwa 391 Millionen Euro) würden sie als Teil lokaler Wiederaufbaupläne erhalten, kündigte Morrisson am Montag an. "Dieselben Gemeinden, die am meisten unter den Buschbränden litten, leiden unter den Folgen von Covid-19. Die Auswirkungen sind verheerend", erklärte der Regierungschef.

Die Buschbrände hatten von August bis März gewütet und mehr als 3000 Häuser sowie mehr als 12 Millionen Hektar Land - über ein Drittel der Fläche Deutschlands - zerstört. Morrison sprach von einem "schwarzen Sommer". Die Millionen-Hilfe erfolgt, nachdem die Regierung bereits über 1,3 Milliarden Dollar wegen der Brände bereitgestellt hatte, einschließlich Finanzmittel für Familien sowie Unternehmen./sub/DP/fba