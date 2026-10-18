DAX 25.623 +0,9%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,68 -2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.039 +0,9%Euro 1,1239 ±0,0%Öl 109,9 +3,7%Gold 4.165
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erst Polarkreis, jetzt über 20 Grad: Dortmunds 'wilde Reise'

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3.04 EUR 0.02 EUR 0.50 %
Charts | News | Analysen

BERLIN (dpa-AFX) - Vom Polarkreis über Berlin ins sommerliche Aserbaidschan: Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) befindet sich auf einer kräftezehrenden Reise quer durch Europa. Nach dem Champions-League-Spiel im norwegischen Bodö und dem Bundesliga-Duell bei Union Berlin wartet auf den BVB am Dienstag schon der nächste internationale Einsatz bei Club Sabah FK. Lange Flüge, wenig Schlaf und kaum Zeit zum Trainieren gehören derzeit zum Alltag der Dortmunder.

Werbung

"Jetzt fliegen wir nach Hause, dann ruhen wir uns ein paar Stunden aus und dann fliegen wir wahrscheinlich mit Zwischenstopp nach Aserbaidschan. Weil der Tank nicht groß genug ist für die Maschine", schilderte Sportgeschäftsführer Lars Ricken den Reiseplan. Sein Appell an die Mannschaft: "Gibt nichts zu beklagen oder zu jammern." In Aserbaidschan sind am Dienstag über 20 Grad Celsius angekündigt.

Erst die Champions-League-Reise nach Norwegen zu Bodö/Glimt (0:1), dann das 0:0 in Berlin und nun der nächste lange Flug. Viel Zeit zur Erholung bleibt den Profis nicht. "Ich glaube, die Spieler sind seit Ende August in englischen Wochen unterwegs quer durch Europa, aber das müssen wir so hinnehmen", sagte Ricken.

Auch Abwehrspieler Waldemar Anton will den Reisestress nicht als Ausrede gelten lassen. "Wenn du da auf dem Platz stehst, fragt keiner mehr, ob du nur sieben Stunden oder fünf Stunden geschlafen hast oder müde bist", sagte der Nationalspieler. Seine Devise: "Viel schlafen, viel trinken." Schließlich sei von Anfang an klar gewesen, "dass wir eine wilde Reise haben".

Werbung

Die hohe Belastung erschwert auch die sportliche Vorbereitung. "Trainingstechnisch wird das relativ schwierig jetzt gerade und auch die nächsten Wochen, weil wir ja fast nur englische Wochen haben", sagte Sportdirektor Ole Book. Nach dem enttäuschenden Auftritt in Norwegen müsse die Mannschaft nun zeigen, "dass das Spiel in der Champions League in Norwegen ein Ausrutscher war"./jrz/DP/zb

Aktuelle BVB (Borussia Dortmund) Aktie News

Werbung

BVB (Borussia Dortmund) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
17.02.26 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.