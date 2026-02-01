DAX25.200 +1,4%Est506.087 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +1,7%Nas23.066 -0,2%Bitcoin57.137 +1,3%Euro1,1887 +0,1%Öl68,75 -1,3%Gold5.081 -0,1%
Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen

12.02.26 14:42 Uhr

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 7. Februar zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 5.000 auf 227.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 225.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert revidiert, auf 232.000 von ursprünglich 231.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 7.000 auf 219.500.

In der Woche zum 31. Januar erhielten 1,862 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 21.000.

February 12, 2026 08:42 ET (13:42 GMT)