Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 9. Mai zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 12.000 auf 211.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 205.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert nach unten revidiert, auf 199.000 von ursprünglich 200.000.

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Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 750 auf 203.750. In der Woche zum 2. Mai erhielten 1,782 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 24.000.

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

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May 14, 2026 08:36 ET (12:36 GMT)