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Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen

28.05.26 14:59 Uhr

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 23. Mai zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 5.000 auf 215.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 213.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 210.000 von ursprünglich 209.000.

Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 6.250 auf 209.000. In der Woche zum 16. Mai erhielten 1,786 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 15.000.

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 08:59 ET (12:59 GMT)