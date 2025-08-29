Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 23. August abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 5.000 auf 229.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 230.000 vorhergesagt.

Wer­bung Wer­bung

Für die Vorwoche wurde der Wert nach unten revidiert, auf 234.000 von ursprünglich 235.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 2.500 auf 228.500.

In der Woche zum 16. August erhielten 1,954 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Abnahme gegenüber der Vorwoche um 7.000.

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/thl

Wer­bung Wer­bung

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 08:41 ET (12:41 GMT)