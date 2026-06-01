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Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

18.06.26 14:39 Uhr

DOW JONES--In den USA sind in der Woche zum 13. Juni weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 4.000 auf 226.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 225.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert leicht nach oben revidiert, auf 230.000 von ursprünglich 229.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt stieg gegenüber der Vorwoche um 4.000 auf 223.250.

In der Woche zum 6. Juni erhielten 1,810 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 24.000.

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 08:40 ET (12:40 GMT)