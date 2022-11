Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe höher als erwartet

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 19. November 2022 deutlicher als erwartet zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg sie saisonbereinigt um 17.000 auf 240.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf nur 225.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 223.000 von ursprünglich 222.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich um 5.500 auf 226.750. In der Woche zum 12. November erhielten 1,551 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 48.000 mehr als in der Vorwoche.