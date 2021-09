Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe kräftig gesunken

GO

Heute im Fokus

Wall Street startet freundlich -- DAX etwas fester -- Daimler rechnet mit weniger Absatz -- Tesla Roadster soll 2023 kommen -- Commerzbank: Digitale Beratung -- Baxter, EVOTEC, Deutsche Post im Fokus

Milliarden-Übernahme in Medizintechnik: Baxter will Hill-Rom kaufen. Schlappe für Telekom und Vodafone am EuGH. Lufthansa-Tochter Eurowings baut Angebot für Geschäftsreisende aus - Lockerungen für US-Reisen wohl erst zum Jahresende. Knorr-Bremse liefert Bremsausrüstung für tschechische Züge. BMW verschärft Klimaziele. EQT erwägt wohl Gegenangebot für zooplus. Ryanair Passagierzahlen steigen.