Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe leicht gesunken

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX fester -- Warren Buffett kauft milliardenschweres HP-Aktienpaket -- BMW mit geringerem Absatz -- Gerresheimer, Aareal Bank, Eckert & Ziegler im Fokus

Protokoll der EZB-Sitzung: EZB-"Falken" wollten sofortige Normalisierungsschritte. Sigmar Gabriel wird Aufsichtsratschef von thyssenkrupp Steel Europe. CS passt Abschlusszahlen für Geschäftsjahre 2020 bis 2021 an neue Struktur an. Airlines streichen einzelne Flüge am Frankfurter Flughafen. Google muss Anträge auf Löschen von Suchergebnissen überprüfen. Post-Chef Appel will in Telekom-Aufsichtsrat.