Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken

Heute im Fokus

US-Börsen vor schwachem Start -- DAX wenig bewegt -- US-Inflation gestiegen -- Infineon übertrifft Erwartungen -- Allianz steigert operativen Gewinn -- adidas, Conti, E.ON, VW, Rivian, Veganz im Fokus

EU-Vertrag treibt Kursrally bei Valneva an. SMA Solar steigert Gewinn deutlich - Lieferkettenprobleme belasten. HeidelbergCement verkauft weitere Werke in Spanien. Unilever legt wohl Verkaufspläne für Q-Tips auf Eis. Chipmangel laut Daimler-Chef Källenius auch 2022 - Daimler will Recycling-Fabrik bauen. LEONI kämpft weiter gegen Schulden. Lufthansa begibt Anleihe in zwei Tranchen.