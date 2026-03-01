DAX23.544 -0,4%Est505.732 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2100 -1,2%Nas22.415 -1,3%Bitcoin60.933 +0,1%Euro1,1523 -0,3%Öl99,55 +6,3%Gold5.155 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen in Rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay vor IPO -- Ballard Power, TUI, DroneShield, Ölpreise, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Nahostkonflikt im Fokus: DAX gibt am Nachmittag ab - Ölpreise steigen erneut Nahostkonflikt im Fokus: DAX gibt am Nachmittag ab - Ölpreise steigen erneut
BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken unerwartet

12.03.26 13:37 Uhr

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 7. März 2026 entgegen den Erwartungen nicht zugenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 1.000 auf 213.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 215.000 vorhergesagt.

Wer­bung

Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 214.000 von ursprünglich 213.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 4.000 auf 212.000.

In der Woche zum 28. Februar erhielten 1,85 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 21.000 weniger als in der Vorwoche.

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

Wer­bung

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 08:38 ET (12:38 GMT)