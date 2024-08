Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen leicht

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 17. August 2024 leicht zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg sie um saisonbereinigt 4.000 auf 232.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 230.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 228.000 von ursprünglich 227.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich um 750 auf 236.000. In der Woche zum 10. August erhielten 1,863 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 4.000 mehr als in der Vorwoche. Das war das höchste Niveau seit November 2021.

