Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe unverändert

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung ist in der Woche zum 18. Dezember 2021 unverändert geblieben. Die Zahl der Anträge blieb auf saisonbereinigter Basis konstant bei 205.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten 206.000 prognostiziert. Für die Vorwoche wurde der Wert nach unten revidiert, auf 205.000 von ursprünglich 206.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 2.750 auf 206.250. In der Woche zum 11. Dezember erhielten 1,859 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Abnahme gegenüber der Vorwoche um 8.000.