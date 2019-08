Erste 5G-Förderung des Bundes geht in die Lausitz

BERLIN (Dow Jones)--Die Lausitz erhält als erste deutsche Region Bundesmittel für die Erforschung des neuen 5G-Mobilfunkstandards. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer übergab einen Förderbescheid über 6,96 Millionen Euro anlässlich der ersten Nationalen Luftfahrtkonferenz in Leipzig. Das vom Bundestag bewilligte Geld geht an ein Projekt der Technischen Universität Dresden und der Vodafone-Stiftungsprofessur für Mobile Nachrichtensysteme. Fünf weitere deutsche Standorte sollen in den kommenden Wochen ebenfalls eine Forschungsförderung erhalten, wie Scheuer sagte. Dass die Lausitz in Sachsen der erste Empfänger der 5x5-G-Forschungsförderung sei, freue ihn besonders. "Dies hat auch einen strukturpolitischen Hintergrund."

Am 1. September stehen in Sachsen und in Brandenburg Landtagswahlen an. Die Lausitz, die vom Ausstieg aus der Braunkohle besonders betroffen ist, erstreckt sich über beide Bundesländer. Bei der Vergabe der Fördergelder für die Batterieforschung durch das Bundesforschungsministerium war die Region zuletzt leer ausgegangen.

