Erste Group Bank-Aktie: Was Analysten von Erste Group Bank erwarten
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Erste Group Bank-Aktie.
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Die Erste Group Bank-Aktie wurde im Oktober 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Analysten empfehlen die Erste Group Bank-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 131,33 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 22,93 EUR zum aktuellen WIEN-Stand der Erste Group Bank-Aktie von 108,40 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|131,00 EUR
|20,85
|19.10.2026
|Barclays Capital
|136,00 EUR
|25,46
|19.10.2026
|UBS AG
|127,00 EUR
|17,16
|16.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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