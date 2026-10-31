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Erste Group Bank-Aktie: Was Analysten von Erste Group Bank erwarten

Erste Group Bank-Aktie: Was Analysten von Erste Group Bank erwarten

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Erste Group Bank-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Erste Group Bank AG
108.40 EUR 0.90 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen

Die Erste Group Bank-Aktie wurde im Oktober 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Analysten empfehlen die Erste Group Bank-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 131,33 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 22,93 EUR zum aktuellen WIEN-Stand der Erste Group Bank-Aktie von 108,40 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG131,00 EUR20,8519.10.2026
Barclays Capital136,00 EUR25,4619.10.2026
UBS AG127,00 EUR17,1616.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.11.12 Erste Group Bank kaufen Die Actien-Börse
31.10.12 Erste Group Bank neutral Exane-BNP Paribas SA
31.10.12 Erste Group Bank neutral Nomura
31.10.12 Erste Group Bank buy Société Générale Group S.A. (SG)
31.10.12 Erste Group Bank equal-weight Morgan Stanley

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