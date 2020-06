Erste grüne Bundesanleihe im September

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will im September die erste ökologisch nachhaltige Bundesanleihe herausgeben. Geplant sei für 2020 ein Emissionsvolumen von 8 bis 12 Milliarden Euro, teilte die Finanzagentur des Bundes am Montag mit. Die Laufzeit der Wertpapiere solle zehn Jahre betragen. Die neue Anleihe fungiere quasi als "grüner Zwilling" zur konventionellen zehnjährigen Bundesanleihe.

Bei grünen Anleihen wird das Geld der Investoren zweckgebunden zur Finanzierung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt. "Wir unterstreichen damit die Bedeutung einer ambitionierten Klima- und Umweltschutzpolitik für die Bundesregierung", sagte Finanzstaatssekretär Jörg Kukies der Deutschen Presse-Agentur.

Finanzminister Olaf Scholz und Umweltministerin Svenja Schulze (beide SPD) schrieben in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt": "Wir wollen Deutschland zu einem führenden Standort für nachhaltige Finanzwirtschaft entwickeln." Der Bund investiere massiv in den ökologischen Wandel und werde mit seinen regelmäßigen Emissionen solcher Anleihen die Transparenz über diese Investitionen weiter erhöhen. Auch deutsche Banken richteten ihre Kredit- beziehungsweise Investmentportfolios nun verstärkt an den Zielen des Pariser Klimaabkommens aus./tam/DP/jha