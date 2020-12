Erste Lieferung mit rund 151 000 Biontech-Impfdosen am 26. Dezember

Aktien in diesem Artikel BioNTech 86,69 EUR

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Zulassung des Corona-Impfstoffs soll Deutschland die erste Lieferung von Impfdosen der Firma BioNTech am 26. Dezember bekommen. Erwartet würden 151 125 Impfdosen, teilte die Berliner Gesundheitsverwaltung am Montag mit. Demnach hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zuvor die Gesundheitsministerkonferenz informiert.

Laut Mitteilung sollen am 28. Dezember weitere 521 625 Impfdosen geliefert werden, am 30. Dezember dann 672 750. In der ersten Kalenderwoche 2021 werden 672 750 Impfdosen erwartet. Die Konferenz habe die fachliche Empfehlung des Ministers zustimmend zur Kenntnis genommen, dass zunächst die Hälfte der Dosen geimpft werden soll. Pro Person sind zwei Impfungen vorgesehen./ju/DP/eas