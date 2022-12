Erste Million reine Elektro-Pkw in Reichweite

Werbung

Wall Street letztlich im Minus -- DAX schließt mit Gewinnen -- ifo-Index steigt stärker als gedacht -- Nutzer stimmen für Musk-Rücktritt bei Twitter -- Tesla, Rheinmetall, Volkswagen, Uniper im Fokus

EU-Staaten einigen sich auf Gaspreis-Deckel. Übernahmefantasie treibt ProSiebenSat.1 an. United Internet peilt offenbar Ionos-Wert von bis zu fünf Milliarden Euro an. Zeitplan für Intel-Ansiedlung in Magdeburg steht weiter. Verdi ruft Beschäftigte bei Amazon zu Arbeitsniederlegungen auf. Siemens Energy hält mittlerweile fast 93 Prozent an Siemens Gamesa.