Amazon-Aktie: Erste Pfundanleihe bringt Milliardensumme ein - KI-Finanzierung im Fokus

Erste Pfundanleihe

10.09.26 16:08 Uhr

Amazon sammelt bei seiner ersten Pfundanleihe eine milliardenhohe Summe ein, doch die Nachfrage fällt deutlich schwächer aus als bei Alphabets erster Pfundanleihe im Februar.

• Experten warnen vor möglichen Verdrängungseffekten am Anleihemarkt und den Risiken für den breiteren Markt, während die Finanzierung die KI-Investitionen von Amazon unterstützt, jedoch auch Unsicherheiten für die Aktie mit sich bringt.

• Die Nachfrage war mit einem Faktor von 2,5 deutlich schwächer als bei Alphabets Emission im Februar, was auf wachsende Anlegerbedenken hinsichtlich der Verschuldung der Hyperscaler hinweist.

• Amazon hat fast 6 Milliarden US-Dollar in Pfund Sterling bei seiner ersten Anleiheemission eingesammelt, mit Laufzeiten bis zu 19 Jahren und Renditen bis zu 6,7 %.

Amazon sammelt bei seiner ersten Pfundanleihe fast 6 Milliarden US-Dollar ein

Vier Tranchen laufen drei bis 19 Jahre mit Renditen bis 6,7 Prozent

Nachfrage blieb schwächer als bei Alphabets Pfundanleihe im Februar

Werbung

Amazon hat am Mittwoch mit seiner ersten Anleiheemission in Pfund Sterling umgerechnet fast sechs Milliarden US-Dollar eingesammelt. Mit 4,25 Milliarden Pfund lag der Erlös leicht über der ursprünglichen Zielmarke, doch die Endnachfrage deckte die Emission nur rund zweieinhalbfach, deutlich weniger als bei Alphabet Einstieg in denselben Markt im Februar. Der Onlinehändler reiht sich damit in eine wachsende Riege von Hyperscalern ein, die ihre Finanzierung über immer neue Währungsräume streuen, um den Kapitalbedarf für den Ausbau der KI-Infrastruktur zu stemmen.

Vier Tranchen mit Laufzeiten bis 19 Jahre

Die Emission gliedert sich in vier Tranchen. Amazon nimmt 1,25 Milliarden Pfund über eine dreijährige Laufzeit auf, dazu jeweils eine Milliarde Pfund über sechs, zwölf und 19 Jahre. Die Rendite reicht von rund 5,2 Prozent für die kürzeste bis 6,7 Prozent für die längste Laufzeit. Vor der endgültigen Preisfestsetzung hatten die federführenden Banken das Orderbuch von rund 12 Milliarden Pfund auf eine finale Nachfrage von gut 10,65 Milliarden Pfund verengt, ein bei milliardenschweren Unternehmensanleihen üblicher Vorgang, sobald die Konditionen final zugeschnitten werden.

Amazons fünfte Währung im Finanzierungsprogramm

Pfund Sterling ist die jüngste Währung in Amazons Anleiheprogramm, nach Euro, Schweizer Franken und kanadischem Dollar. Der Schritt fällt in eine Phase, in der Hyperscaler ihre Finanzierung über immer mehr Länder und Währungsräume streuen, um den enormen Kapitalbedarf für ihre KI-Investitionen zu decken. Allein in diesem Jahr haben die großen Technologiekonzerne bereits mehr als 200 Milliarden US-Dollar an Fremdkapital aufgenommen, mehr als doppelt so viel wie im gesamten letzten Jahr. Für Amazon selbst ist es die erste Anleiheemission seit Juli dieses Jahres, als der Konzern am Markt bereits eine schwächere Nachfrage verzeichnete als in früheren Emissionen.

Werbung

Schwächere Nachfrage als bei Alphabets Emission im Februar

Amazon ist nicht der erste Hyperscaler am britischen Anleihemarkt. Im Februar dieses Jahres hatte Google-Mutter Alphabet mit 5,5 Milliarden Pfund aus einer fünfteiligen Emission den Anfang gemacht, darunter eine seltene Anleihe mit 100 Jahren Laufzeit. Die Nachfrage überstieg das platzierte Volumen bei Alphabet um etwa das Fünffache, bei Amazon lag der Faktor nur bei rund 2,5. Gordon Shannon, Partner bei TwentyFour Asset Management, sagte, die schwächere Nachfrage spiegle Anlegersorgen über die anhaltend hohe Verschuldung der Hyperscaler wider. Das zeige, dass die Nachfrage eben nicht unbegrenzt sei, sagte er gegenüber Reuters.

EZB warnt vor Verdrängungseffekten am Anleihemarkt

Der Vorstoß in immer neue Währungsräume ist nicht ohne Risiko für den breiteren Markt. Die Europäische Zentralbank warnte in einem Blogbeitrag Ende August, dass US-Technologiekonzerne im Euroraum bereits rund 40 Milliarden Euro an Anleihen ausstehend haben und für knapp 10 Prozent der Neuemissionen nichtfinanzieller Unternehmen stehen. Die Notenbank sieht mehrere Kanäle, über die die schiere Größe der Emissionen andere Emittenten verdrängen könnte, etwa wenn Anleger ihre Portfolios umschichten oder Indexmechanismen zusätzlichen Druck erzeugen. Bislang seien die Effekte begrenzt, doch die Kreditaufschläge der Hyperscaler seien bereits gestiegen, während jene europäischer Emittenten stabil geblieben seien. Angesichts eines Kapitalbedarfs von über einer Billion US-Dollar bis 2028 dürfte sich diese Dynamik kaum von selbst auflösen.

Was die Anleiheemission für die Amazon-Aktie bedeutet

Für Amazon-Aktionäre ist die wiederholte Anleihe-Finanzierung zunächst ein zweischneidiges Signal. Einerseits ermöglicht das günstige Fremdkapital, den enormen KI-Investitionsbedarf zu stemmen, ohne Eigenkapital zu verwässern oder Cashflows aus dem operativen Geschäft abzuziehen. Andererseits mahnt die schwächere Nachfrage im Vergleich zu Alphabet zur Vorsicht: Sie deutet darauf hin, dass Investoren die wachsende Verschuldung der Hyperscaler zunehmend kritischer beäugen, auch wenn Amazons Bonität davon bislang unberührt bleibt. Entscheidend wird, ob sich die Milliardeninvestitionen in Rechenzentren und KI-Kapazitäten mittelfristig in Umsatz- und Margenwachstum niederschlagen, das die steigende Verschuldung rechtfertigt. Bleibt dieser Nachweis aus, könnten weiter steigende Kreditaufschläge langfristig auch die Aktie belasten.

Werbung

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.