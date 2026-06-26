Erste Schätzungen: AB Sagax (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AB Sagax (B) stellt voraussichtlich am 13.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 3,24 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,22 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll AB Sagax (B) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 4,26 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,56 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 11,22 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,55 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,40 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net