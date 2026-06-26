DAX24.671 -1,3%Est506.222 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6300 ±0,0%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.527 -0,3%Euro1,1386 ±0,0%Öl71,99 -3,8%Gold4.081 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 SAP 716460 Infineon 623100 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen nahezu unverändert -- DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
KW 26: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 26: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Regeln für den Börsenerfolg - von starken Frauen lernen Regeln für den Börsenerfolg - von starken Frauen lernen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: AB Sagax (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

28.06.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AB Sagax (B)
13,30 EUR 0,36 EUR 2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

AB Sagax (B) stellt voraussichtlich am 13.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 3,24 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,22 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll AB Sagax (B) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 4,26 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,56 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 11,22 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,55 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,40 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu AB Sagax (B)

DatumMeistgelesen