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Erste Schätzungen: ABC-MART mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

23.06.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABC-MART INC
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ABC-MART lädt voraussichtlich am 08.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass ABC-MART für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 56,99 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 52,31 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll ABC-MART im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 103,31 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,74 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 191,51 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 187,17 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 399,44 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 378,62 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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