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Erste Schätzungen: ABN AMRO Bank NV Un legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
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ABN AMRO Bank NV Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1 Sh
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ABN AMRO Bank NV Un öffnet voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,02 USD. Dies würde einem Zuwachs von 30,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ABN AMRO Bank NV Un 0,780 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 46,94 Prozent auf 2,81 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,66 USD aus. Im Vorjahr waren 2,77 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 10,84 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 19,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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