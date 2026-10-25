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Erste Schätzungen: Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered Shs
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Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered äußert sich voraussichtlich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,062 AED je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,070 AED je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 10,98 Milliarden AED verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered 9,33 Milliarden AED umsetzen können.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,295 AED je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,220 AED je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 43,72 Milliarden AED, gegenüber 35,90 Milliarden AED im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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