Erste Schätzungen: Acadia Realty Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Acadia Realty Trust wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,069 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Acadia Realty Trust ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,56 Prozent auf 94,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 101,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,453 USD je Aktie, gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 372,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 410,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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