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Erste Schätzungen: Acadia Realty Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Acadia Realty Trust wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,069 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Acadia Realty Trust ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,56 Prozent auf 94,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 101,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,453 USD je Aktie, gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 372,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 410,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.08.19 Acadia Realty Trust Buy Compass Point
09.11.15 Acadia Realty Trust Outperform RBC Capital Markets
25.02.15 Acadia Realty Trust Outperform RBC Capital Markets
03.11.14 Acadia Realty Trust Outperform RBC Capital Markets
26.10.12 Acadia Realty Trust outperform RBC Capital Markets

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