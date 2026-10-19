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Erste Schätzungen: Accel Entertainment A präsentiert Quartalsergebnisse

Accel Entertainment A wird voraussichtlich am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,170 USD je Aktie gegenüber 0,160 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Accel Entertainment A nach den Prognosen von 8 Analysten 357,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 329,7 Millionen USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,689 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,600 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,44 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,33 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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