Erste Schätzungen: ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A präsentiert Quartalsergebnisse

14.10.26 06:21 Uhr

ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A veröffentlicht voraussichtlich am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,916 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A noch 1,29 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 28,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 2,42 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,88 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,86 CNY, gegenüber 3,10 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 8,54 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,79 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.net