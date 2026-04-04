Erste Schätzungen: Acuity Brands legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Acuity Brands stellt voraussichtlich am 25.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten schätzen, dass Acuity Brands für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,16 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,12 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Acuity Brands in dem im Mai abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,18 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 19,57 USD, gegenüber 12,53 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 4,62 Milliarden USD im Vergleich zu 4,35 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net