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Erste Schätzungen: Acuity Brands legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

10.06.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Acuity Brands Inc.
256,00 EUR -2,00 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen

Acuity Brands stellt voraussichtlich am 25.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten schätzen, dass Acuity Brands für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,16 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,12 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Acuity Brands in dem im Mai abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,18 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 19,57 USD, gegenüber 12,53 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 4,62 Milliarden USD im Vergleich zu 4,35 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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10.01.2018Acuity Brands HoldWilliams Capital
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03.07.2019Acuity Brands OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.09.2018Acuity Brands OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
05.04.2017Acuity Brands BuyCanaccord Adams
10.01.2017Acuity Brands OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
22.11.2016Acuity Brands BuyDeutsche Bank AG
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05.04.2018Acuity Brands HoldWilliams Capital
11.01.2018Acuity Brands NeutralSeaport Global Securities
10.01.2018Acuity Brands HoldWilliams Capital
19.09.2017Acuity Brands NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
20.12.2016Acuity Brands NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
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