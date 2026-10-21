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Erste Schätzungen: AcuityAds legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
AcuityAds Holdings Inc Registered Shs
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AcuityAds präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,040 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AcuityAds ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,040 CAD in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 38,2 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 42,6 Millionen CAD aus.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,115 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,280 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 175,0 Millionen CAD, gegenüber 143,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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