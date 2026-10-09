Erste Schätzungen: Adani Power präsentiert Quartalsergebnisse
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Adani Power lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,79 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Adani Power 1,53 INR je Aktie eingenommen.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 154,08 Milliarden INR – ein Plus von 17,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Adani Power 131,06 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,73 INR, gegenüber 6,62 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 633,30 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 532,03 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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