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Erste Schätzungen: Adani Power zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

14.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Adani Power Ltd Registered Shs
181,40 INR 5,70 INR 3,24%
Charts|News|Analysen

Adani Power wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,10 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,32 INR erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 151,73 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 7,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 141,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,83 INR je Aktie, gegenüber 6,46 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 546,38 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 542,26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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