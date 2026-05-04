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Erste Schätzungen: Addtech Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

05.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Addtech AB Registered Shs -B-
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Addtech Registered B lässt sich voraussichtlich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Addtech Registered B die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,20 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Addtech Registered B 1,96 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,99 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,75 Milliarden SEK umgesetzt.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,70 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,01 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 22,84 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 21,80 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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