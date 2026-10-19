Erste Schätzungen: ADTRAN legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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ADTRAN lässt sich voraussichtlich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ADTRAN die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,034 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,25 Prozent auf 285,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 279,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,289 USD, gegenüber -0,520 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 1,15 Milliarden USD im Vergleich zu 1,08 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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