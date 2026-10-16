Erste Schätzungen: Advanced Micro-Fabrication Equipment A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

16.10.26 06:21 Uhr

Advanced Micro-Fabrication Equipment A lädt voraussichtlich am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,968 CNY gegenüber 0,540 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 46,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,54 Milliarden CNY gegenüber 3,10 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 26 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,80 CNY, gegenüber 2,28 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt 17,10 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 12,36 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net