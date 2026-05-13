Erste Schätzungen: Aecom Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Aecom Technology wird voraussichtlich am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,46 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Aecom Technology 0,980 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 51,81 Prozent auf 2,01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Aecom Technology noch 4,18 Milliarden USD umgesetzt.
11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,96 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,89 Milliarden USD, gegenüber 16,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.08.19
|Aecom Technology Overweight
|Barclays Capital
|03.01.18
|Aecom Technology Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|13.12.17
|Aecom Technology Underweight
|Barclays Capital
|07.04.17
|Aecom Technology Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|04.01.17
|Aecom Technology Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated