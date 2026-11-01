DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.418 +0,4%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Erste Schätzungen: Aecom Technology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aecom Technology Corp
56.00 EUR 0.50 EUR 0.90 %
Charts | News | Analysen

Aecom Technology lässt sich voraussichtlich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Aecom Technology die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten schätzen, dass Aecom Technology für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Aecom Technology nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 1,92 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 53,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,18 Milliarden USD umgesetzt worden.

8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,99 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 4,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 7,33 Milliarden USD, gegenüber 16,14 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Aecom Technology Aktie News

Werbung

Aecom Technology Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aecom Technology nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.08.19 Aecom Technology Overweight Barclays Capital
03.01.18 Aecom Technology Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
13.12.17 Aecom Technology Underweight Barclays Capital
07.04.17 Aecom Technology Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
04.01.17 Aecom Technology Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.