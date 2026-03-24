DAX22.637 -0,1%Est505.581 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0500 -2,8%Nas21.762 -0,8%Bitcoin61.326 +0,9%Euro1,1593 -0,2%Öl99,45 -0,5%Gold4.558 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüchliche Nahost-Signale: DAX beendet volatilen Handelstag stabil -- US-Börsen tiefer -- Palantir, ApolIo, Xiaomi, Siemens Energy, TUI, Novo Nordisk, Bayer, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Abhängigkeit vom Aktienmarkt: Wo sollte man investiert sein, wenn der Markt crasht? Abhängigkeit vom Aktienmarkt: Wo sollte man investiert sein, wenn der Markt crasht?
Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Aeon legt Quartalsergebnis vor

25.03.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aeon Co. Ltd.
10,40 EUR 0,20 EUR 1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Aeon wird voraussichtlich am 09.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 32,60 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Aeon ein EPS von 17,29 JPY je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2.664,30 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2.984,15 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 24,13 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 11,19 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 10.624,65 Milliarden JPY, gegenüber 10.134,88 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aeon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aeon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Aeon Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Aeon Co. Ltd.

DatumRatingAnalyst
08.12.2011Aeon kaufenAsia Investor
21.09.2011Aeon kaufenAsia Investor
07.07.2011Aeon buyNomura
14.07.2010Aeon ordentlich abgeschnittenAsia Investor
27.05.2010Aeon haltenAsia Investor
DatumRatingAnalyst
08.12.2011Aeon kaufenAsia Investor
21.09.2011Aeon kaufenAsia Investor
07.07.2011Aeon buyNomura
14.04.2010Aeon kaufenAsia Investor
11.01.2006Aeon kaufenAsia Investor
DatumRatingAnalyst
14.07.2010Aeon ordentlich abgeschnittenAsia Investor
27.05.2010Aeon haltenAsia Investor
11.10.2006Aeon haltenAsia Investor
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aeon Co. Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen