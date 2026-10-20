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Erste Schätzungen: Aeva Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Aeva Technologies Inc Registered Shs
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Aeva Technologies stellt voraussichtlich am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,432 USD. Das entspräche einem Gewinn von 16,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,520 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Aeva Technologies in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 83,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 6,6 Millionen USD im Vergleich zu 3,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,562 USD im Vergleich zu -2,550 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 31,6 Millionen USD, gegenüber 18,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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