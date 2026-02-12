DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 -2,6%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.866 +0,2%Euro1,1863 -0,1%Öl67,42 -0,2%Gold4.983 +1,2%
Erste Schätzungen: Africa Oil stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

13.02.26 06:21 Uhr
Africa Oil Corp Registered Shs
1,38 EUR 0,01 EUR 0,44%
Africa Oil wird voraussichtlich am 28.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,049 CAD gegenüber 0,030 CAD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 261,7 Millionen CAD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,072 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,850 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 972,9 Millionen CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

