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Erste Schätzungen: AGNC Investment legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AGNC Investment wird voraussichtlich am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 0,382 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AGNC Investment in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 265,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,06 Milliarden USD im Vergleich zu 289,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,56 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,23 Milliarden USD, gegenüber 1,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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