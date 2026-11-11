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Erste Schätzungen: Aguas Andinas legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aguas Andinas wird voraussichtlich am 26.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 4,46 CLP aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,52 CLP erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Aguas Andinas 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 167,58 Milliarden CLP verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aguas Andinas 158,40 Milliarden CLP umsetzen können.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 23,17 CLP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 22,85 CLP einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 758,77 Milliarden CLP aus, nachdem im Vorjahr 712,79 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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