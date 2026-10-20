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Kennzahlen voraus

Erste Schätzungen: Ahold Delhaize (Ahold) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Erste Schätzungen: Ahold Delhaize (Ahold) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ahold Delhaize (Ahold) präsentiert demnächst die Bilanzzahlen zum jüngst beendeten Jahresviertel. Das sehen Analysten voraus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
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Charts | News | Analysen

Ahold Delhaize (Ahold) lässt sich voraussichtlich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ahold Delhaize (Ahold) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,652 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,650 EUR erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 22,94 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ahold Delhaize (Ahold) einen Umsatz von 22,49 Milliarden EUR eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,72 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,51 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 93,61 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 92,35 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
12.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
12.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform RBC Capital Markets

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